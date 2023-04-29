أبراهام vs جيرو.. تشكيل المواجهة النارية بين روما وميلان بالدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة روما، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره روما، بملعب الأولمبيكو، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو، هجوم الروسونيري أمام الذئاب، بمعاونة براهيم دياز ورافائيل لياو، بمساندة من لاعب خط الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويحتل ميلان، المركز الرابع بجدولة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع روما صاحب المركز الخامس.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - كيير - توموري - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش - تونالي - إسماعيل بن ناصر

وفي الهجوم: براهيم دياز - جيرو - لياو.

كما أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يواجه به ميلان.

ويقود الدولي الإنجليزي، تامي أبراهام هجوم الجيالوروسي، أمام الأحمر والأسود، بمعاونة بيلوتي وبيليجريني.

تشكيل روما

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - إبانيز - كومبولا

خط الوسط: سيلك - كريستانتي - ماتيتش - سبينازولا

وفي الهجوم: بيلوتي - أبراهام - بيليجريني.