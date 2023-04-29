طلب إحاطة بشأن تراجع إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك

تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى وزير الزراعة، بشأن تراجع إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك.

وقال "الصمودي"، في طلبه: تعد بحيرة ناصر التي تقع على الحدود الجنوبية بمحافظة أسوان، بنك مصر المائى وأحد أهم مصادر الثروة السمكية النظيفة وعالية الجودة تنتج ما يقرب من 30 ألف طن أسماك سنويا، ويصل المخزون السمكي إلى ما يقرب من 50 ألف طن من أسماك البلطي.

وأشار "الصمودي" إلى أن بحيرة ناصر يعيش بها أكثر من ‏50‏ نوعًا من الأسماك تتبع ‏15‏ عائلة، أهمها أسماك البلطي النيلي والبلطي الجاليلي والساموس ‏(‏قشر البياض‏)، ‏والبياض، والرابه، والشال‏، والليبس، موضحًا أن متوسط إنتاجها كان في الثمانينيات والتسعينيات حوالي 52 ألف طن.

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان: من خلال متابعة مراحل تطور الإنتاج السمكي للبحيرة، نجد أن هناك تذبذبًا في الإنتاج من الستينيات وحتى وقتنا الحالي وفقا لبيانات المركز الدولي للأسماك(أدنى إنتاج في عام 2000 بـ 8 آلاف طن وأعلاه في 1981 بـ34 ألف طن( ، ثم انخفض الإنتاج إلى مرحلة غير مسبوقة عام 2013 إلى 6 آلاف طن، هناك دراسات في مراكز الأبحاث تشير إلى أنه من الممكن أن يصل الإنتاج لـ 50 ألف طن سنويا.

وطالب الصمودي، وزارة الزراعة بخطة لتعظيم القيمة المضافة من بحيرة ناصر، كما طالب بإحكام الرقابة وتغليظ العقوبات للحد من الصيد الجائر، موضحًا على الرغم من صدور قرار بمنع الصيد في البحيرة لمدة شهرين فى الفترة البيولوجية لنمو أسماك لكن بعض الصيادين لم يلتزموا بالقرار، كما طالب بزيادة عدد المفرخات السمكية إلى جانب إنشاء وحدات لحفظ الأسماك بالتبريد.