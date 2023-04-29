الصينية يتينغ جيانغ تتوج بذهبية الاسكيت ببطولة العالم لرماية الخرطوش

انتهت منذ قليل منافسات الاسكيت ببطولة كأس العالم لرماية الخرطوش والتى تقام على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وحققت اللاعبة تينغ جيانغ من الصين الميدالية الذهبية والمركز الاول وجاءت فى المركز الثاني للاعبة سيمونا سكوتشتي من ايطاليا بالميدالية الفضية والمركز الثاني بينما فازت الالمانية نادين مسيرشميدت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهدت البطولة قد شهدت قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات خاصة وان البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.