بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في عودة دور الثمانية

السبت 29/أبريل/2023 - 06:01 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة العودة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ضمن منافسات مباراة الإياب لدور الثمانية في المغرب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في القاهرة بنتيجة ٢ مقابل صفر على فريق الرجاء المغربي ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة واستعد كولر المدير الفني لفريق الأهلي لمباراة اليوم بتجهيز الفريق نفسيا وفنيا من أجل عبور دور الثمانية ومواصلة المشوار نحو الاحتفاظ ببطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي ٢٠٢٢ وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة.

ويعتمد كولر المدير الفني للأهلي على خطة متوازنه في مواجهة الرجاء المغربي اليوم في المغرب وتأمين الدفاع بالإضافة للاعتماد على مفاتيح اللعب في نقل الهجمة بداية من علي معلول ومحمد هاني في الدفاع ثم حسين الشحات في خط الوسط وإنهاء الهجمات عن طريق بيرسي تاو وكهربا.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر