الدوري الإسباني.. تغييرات عديدة في تشكيل ريال مدريد أمام ألميريا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، اليوم السبت، ألميريا بملعبه سانتياجو برنابيو، بقيادة تحكيمية من جييرمو كوادرا فرنانديز، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الريال، تغييرات عديدة، حيث دفع أنشيلوتي باللاعب داني سيبايوس أساسيًا لتعويض غياب لوكا مودريتش المصاب.

كما تواجد لوكاس فاسكيز في التشكيل الأساسي للملكي، بدلًا من الظهير داني كارفخال، كما فضل المدرب الإيطالي إراحة فيديريكو فالفيردي، الذي يجلس على دكة البدلاء، مع البدء بالثلاثي الهجومي، كريم بنزيما، رودريجو جوس، وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا – أنطونيو روديجير – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: توني كروس – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس

وفي الهجوم: رودريجو جوس – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما يأتي ألميريا في المركز الخامس عشر وفي رصيده 33 نقطة.