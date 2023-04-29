مصرع طفلين إثر حريق شقة في مدينة السلام

لقى طفلان مصرعهما إثر حريق داخل شقة سكنية في منطقة السلام.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلان وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.