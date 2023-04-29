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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفلين إثر حريق شقة في مدينة السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى طفلان مصرعهما إثر  حريق داخل شقة سكنية في منطقة السلام.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا شرطة النجدة،  يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلان وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

3 سيارات إطفاء حريق شقة حريق شقة سكنية غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة