قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة لوريان في الدوري الفرنسي

أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة لوريان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان، غدًا الأحد، نظيره لوريان بملعب حديقة الأمراء، في المباراة التي تنطلق في السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الفريق الباريسي، غياب لاعب خط الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، مع استمرار غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا للإصابة.

ويتواجد النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي، رفقة كيليان مبابي، على رأس قائمة البي إس جي لمواجهة الغد.

قائمة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما – لوتيلييه – سيرجيو ريكو

خط الدفاع: سيرجيو راموس – ماركينيوس – خوان بيرنات – دانيلو بيريرا – بيتشابو – نونو مينديز – أشرف حكيمي – ريكو.

خط الوسط: ماركو فيراتي – فيتينيا – فابيان رويز – كارلوس سولير – زائير إيمري – إسماعيل الغربي.

وفي الهجوم: كيليان مبابي – ليونيل ميسي – إلياس حسني – إيكيتيكي.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.