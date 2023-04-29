الإمارات تعلن نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

أعلن ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، عن نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وأشاد القاسمي بأن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ موقعها الرائد في قطاعات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، وأنه يمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة لاستكمال مسيرة استكشاف الفضاء.

وأكد القاسمي أيضاً أن سجل الإمارات في مجال الفضاء يعكس النجاحات الكبيرة في إعداد رواد الفضاء وإرسال مهمات فضائية مثل "مسبار الأمل" وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء وإجراء دراسات تقنية وفنية وصحية.

يذكر أن النيادي أصبح أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية، ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بثا مباشرا للحدث.