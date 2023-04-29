الجيش الصومالي يدمر قواعد الخلايا الإرهابية بمحافظة شبيلي الوسطى

نفذ الجيش الصومالي اليوم السبت عملية عسكرية لمطاردة عناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة عيل علي غسلي الواقعة شمال منطقة عيل علي أحمد بمحافظة شبيلي الوسطى، ما أسفر عن تدمير قواعد تابعة للخلايا الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.

وأوضح الضباط الذين قادو العملية العسكرية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن القوات تقوم بعمليات تمشيط واسعة لتعقب الفلول الإرهابية الفارة.