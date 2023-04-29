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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر محمد عبد العزيز

الشاعر محمد عبد العزيز
الشاعر محمد عبد العزيز
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نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر محمد عبد العزيز الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.
وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
نشرت الجمعية نعى للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت: فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ محمد عبد العزيز، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".
محمد عبد العزيز تعاون خلال مسيرته الفنية مع نخبة من كبار الفنانين أبرزهم سميرة سعيد، الذي قدم لها كلمات أغنية "ميلاله".

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين الساسيرو الشاعر محمد عبد العزيز مدحت العدل