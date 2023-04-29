بعد عودته من الإصابة.. تريزيجيه يصنع هدفًا لطرابزون أمام قونيا سبور

صنع اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور، هدفًا لفريقه خلال المباراة التي تجمعه بنظيره قونيا سبور، والمقامة حاليًا على ملعب كونيا بويك شهير بيليدي، في إطار منافسات الجولة 32 من عمر بطولة الدوري التركي للموسم الجاري 2022-2023.

ويتواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون في مواجهة قونيا، بعدما غاب عن المبارة الماضية أمام سيفاس سبور، والتي خسرها رفاقه برباعية مقابل هدف.

ونجح الجناح المصري في صناعة أول أهدافه بعد عودته من الإصابة، وذلك في مباراة طرابزون سبور وقونيا سبور، حينما تسلم الكرة وسددها بيسراه، ولكنها ذهبت صوب زميله ماريك هامسيك الذي حولها مباشرة في الشباك في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجل أليخاندرو بوزيلو هدف تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 37.

وكانت آخر مساهمة تهديفية لـ تريزيجيه، جاءت في الأول من شهر فبراير الماضي بتسجيله لهدف ضد أنطاليا سبور.

وبهذا الهدف، سجل محمود حسن تريزيجيه، 7 أهداف وصنع 2 آخرين مع طرابزون سبور في الدوري التركي خلال هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 45 نقطة، متساويًا مع قونيا سبور صاحب المركز السادس.