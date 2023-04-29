الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتوضيح موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة بالسوبر

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بتوضيح موقف لاعبي الأهلي الموقوفين من المشاركة في لقاء السوبر المحلي المقبل بين الفريقين.

وجاء خطاب الزمالك كالتالي: "إلحاقا لخطابنا المرسل ولعناية لجنة التظلمات، يود مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفسار عن موقف لاعبي النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" الموقوف من قبل لجنة الانضباط نحو 12 مباراة وهي عقوبة واجبة النفاذ إعمالا للمادة 27/2 من لائحة لجنة الانضباط، وكذلك موقف اللاعب محمد عبد المنعم الموقوف بطرد مباشر، ومحمد الشناوي الموقوف 3 مباريات، وهل سيشارك اللاعبون الثلاثة في مباراة السوبر المزمعة إقامتها بين فريقي الزمالك والأهلي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط، وكذلك لجنة المسابقات، أم سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لنادٍ على حساب آخر" .

وتابع مجلس الزمالك في خطابه: الرجاء الرد على خطابنا قبل عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسته الطارئة عصر غد الأحد الموافق 30 أبريل 2023، ليتخذ القرار المناسب، من حيث سفر الفريق الأول لكرة القدم لخوض المباراة من عدمه.

واستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم تدريباته استعدادا للقاء الأهلي بالسوبر المصري المقرر له بالإمارات يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما حصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.