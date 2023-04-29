«سيدات يد الأهلي» يتوج بلقب بطولة الدوري

توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق سبورتنج، بنتيجة 28-24 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-8، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 28-24 ويحصد اللقب.

وعقب نهاية اللقاء بفوز «سيدات يد الأهلي» تسلم الجهاز الفني واللاعبات درع البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.

يذكر أن فريق سيدات يد الأهلي تمكن في نهائيات الدوري من تحقيق الفوز على فريق الشمس بنتيجة 29-26، قبل أن يتعادل مع الزمالك 15-15، ثم تمكن الفريق من حسم لقب البطولة بعد الفوز على سبورتنج في المباراة الختامية.

ويذكر أن «سيدات يد الأهلي» قد توج مؤخرًا بلقب بطولة كأس مصر، على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 33-22.