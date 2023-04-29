النائب أيمن محسب: الحوار الوطني فرصة جيدة لتناول كافة القضايا المجتمعية

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني تعد أحد أنواع الديمقراطية الشعبية، لأنه يمثل فرصة جيدة للقوى السياسية لكي تقول للمواطن المصري أنت مسموع، وصوتك واصل، وطلباتك مجابة، والدولة تهتم بك اهتمامًا مباشرًا، ليس فقط من خلال الأدوات الحكومية، بل أنت شخصيًا تستطيع تقديم مقترحاتك والدولة على أتم الاستعداد لتلبية ذلك.

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك إعدادًا جيدًا للغاية بذلته الأمانة الفنية للحوار الوطني، متابعًا أنه سيتم العمل على الخروج بنتائج ومخرجات منضبطة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على الاستجابة لكل مطالب الشعب المصري طالما هناك اتفاق وإجماع عليها.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة تشجع على الاستثمار الخاص بشكل غير مسبوق، إذ قامت بالعديد من المشروعات الضخمة لتهيئة الجو المناسب لذلك من حيث تهيئة الطرق العامة وإنشاءات البينة التحتية، فضلًا عن إطلاق العديد من المناطق الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية إطلاق الرخصة الذهبية.