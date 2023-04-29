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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الأطباء: نثق في لجنة «الصحة» لتحسين أحوال الأعضاء ونطالب بإقرار المسئولية الطبية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد امين عام الأطباء
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قال الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، تعليقا على اقتراح أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تصدير الأطباء للخارج والحصول على العملة الصعبة،: تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بين الحين والأخر ببعض التصريحات الغريبة من نواب تتنافى تماما مع المنطق والواقع، ونحن نطالب أعضاء مجلس النواب بالعمل بكل همة وسرعة لإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن لأفراد المنظومة العدالة والحماية فهو كفيل بحماية مقدم الخدمة ومتلقيها ومنشآت الدولة، خاصة أن هذا القانون متعثر منذ 6 سنوات وحتى الآن، رغم إقراره بكل الدول المجاورة.

وأضاف فريد،: كلنا ثقة بأن سرعة استئناف أعمال واجتماعات لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكلة برئاسة وزير الصحة، وتمثيل نقابة الأطباء ب4 أعضاء، عقب انتهاء اجازة عيد الفطر، ستتبع فى هذا الاتجاه خاصة لأنها تضم فى عضويتها رئيس لجنة الصحة بالمجلس، ومقدم مشروع القانون، هذا بالإضافة إلى سرعة تحديد الأليات لتفعيل قرارت واجراءات تم استعراضها فى أول اجتماع والتى تصب فى صالح كافة الأطباء شبابا وشيوخا.

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