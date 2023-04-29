بالصور.. محافظ المنوفية يتلقى واجب العزاء في وفاة ابن شقيقه

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم السبت، واجب العزاء في وفاة ابن شقيقه على محمد أبو ليمون، وكيل النائب العام وذلك بمقر مكتبه بديوان عام محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم.

واستقبل المحافظ كل من اللواء أركان حرب طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال الأعمال ، وفد مطرانية المنوفية والمنطقة الأزهرية ، ووفد من الصحفيين والإعلاميين.

وأعرب وفود المعزين عن خالص تعازيهم القلبية لمحافظ المنوفية ولأسرة الفقيد، سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه قدم محافظ المنوفية “جزيل الشكر والعرفان لكل من شاركنا فى مصابنا الجلل و قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة فقيدنا سواء بحضور مراسم الدفن أو بصادق الشعور من خلال الإتصال هاتفياً أو عبر وسائل التواصل الإجتماعى وبرقيات التعزية ، داعين المولى عزوجل أن يجزيكم جميعاً خير الجزاء وتقبل الله دعائكم ولا أراكم الله مكروهاً فى عزيز لديكم”.

IMG-20230429-WA0011

IMG-20230429-WA0010

IMG-20230429-WA0016

IMG-20230429-WA0012

IMG-20230429-WA0018

IMG-20230429-WA0017

IMG-20230429-WA0019

IMG-20230429-WA0015

IMG-20230429-WA0021

IMG-20230429-WA0020

IMG-20230429-WA0022