البطريرك ميناسيان يزور مطران الأرمن الأرثوذكس كيغام خاتشاريان في أثينا

زار كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، مطران الأرمن الأرثوذكس في اليونان كيغام خاتشاريان وذلك برفقة رئيس أساقفة أبرشية حلب المارونية المطران بطرس مراياتي، المدبر الرسولي للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في اليونان الإكسرخوس جوزيف بيزازيان وٱباء كهنة.

جاء ذلك في إطار زيارته الرعوية التاريخية إلى اليونان والتي تأتي في إطار الذكرى التأسيسية المئوية للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في اليونان.

واستقبل المطران كيغام خاتشاريان صاحب الغبطة والوفد المرافق عند مدخل كنيسة القديس غريغوريوس المنور، تم توجه الجميع إلى الكنيسة رافعين صلاة الشكر على نية أبناء الكنيستين بحضور مؤمنين.

وألقى المطران كيغام خاتشاريان كلمة ترحيبية بغبطته والوفد المرافق قائلا: "إن زيارتكم هي زيارة تاريخية بامتياز تبعث الفرح والرجاء في نفوس أبنائكم لا سيما أنها أتت بالتزامن مع مئوية وجود كنيستكم في هذه الديار المقدسة. لذلك.يسرنا أن نتشارك معكم هذه الفرحة سائلين العذراء مريم أن تمنحكم الصحة والعمر المديد لتبقون قدوة للكنيسة".

وشكر البطريرك ميناسيان المطران كيغام والٱباء الكهنة والشعب المؤمن لاستقبالهم الأخوي الذي ينم عن المحبة والعلاقة الطيبة والوطيدة التي تربط بين الكنيستين.

في ختام الصلاة، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية التي تؤرخ لهذه الذكرى التاريخية كما جالوا على أرجاء الكنيسة مطلعين على تاريخها ومميزاتها التاريخية.