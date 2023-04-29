زيلينسكي: هناك دول وعدت بتقديم مساعدات خلال الحرب الروسية لكنها فشلت

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن خلال حرب روسيا الشاملة ضد البلاد كانت هناك لحظات وعدت فيها دول معينة بتقديم المساعدة وفشلت في تقديمها بالوقت المحدد.

وأضاف زيلينسكي - في حوار صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الفنلندية والسويدية والدنماركية والنرويجية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "في الحرب من المهم جدًا القيام بكل شيء في الوقت المحدد والاعتماد على أولئك الذين وعدوك بشيء أو قدموا كلمتهم إنه أمر مهم للغاية"، معربا عن شكره لفنلندا والسويد والدنمارك والنرويج لمساعدتهم لأوكرانيا والوفاء بوعودهم.

وأشار إلى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا معقدة للغاية وواسعة النطاق في تطبيق التقنيات المختلفة ولا توجد دولة في العالم قادرة على تزويد أوكرانيا بكل ما هو ضروري لمحاربة المعتدي بمفردها وبالتالي فإن الدعم الدولي معقد.

وقال زيلينسكي "لكننا نكافح من أجل ألا تشعر دول في أوروبا ودول الناتو أبدًا بقدرة روسيا على ضم بعض الحرية".

وأكد رئيس أوكرانيا أن ثمن الحرب يقاس بالخسائر ويصعب عليه أن يتعايش مع الخسائر في الأرواح، قائلا "من الصعب أن نعيش هذه الأيام وهذه الخسائر، ليس من الصعب تحفيز أنفسنا لأن دافعنا هو الأسرة والأرض وأوكرانيا وحقوقنا وحريتنا هو الدافع الأكثر أهمية"

وأضاف زيلينسكي أنه "يؤمن بنجاح الهجوم المضاد القادم للقوات المسلحة الأوكرانية وكذلك في حقيقة أن شبه جزيرة القرم ستعود إلى سيطرة أوكرانيا".

وفيما يتعلق بالتقارير وسائل الإعلام حول هجوم مضاد أوكراني قادم، أوضح رئيس أوكرانيا أن "الهجوم المضاد لا يعتمد فقط على المركبات القتالية أو العربات المدرعة التي تعد أحد عناصر العملية الهجومية لكن هناك تهديدات بالمعلومات، فهناك معلومات نشرت للأسف ليس فقط في الصحافة الروسية، أعتقد أن هذه المعلومات لا تساعد، لكنها لن توقف القوات الأوكرانية حتى لو تم نشرها كل يوم، سنمضي قدما وننتصر بالتأكيد".

وعلى صعيد متصل، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، تدمير 3 مركبات جوية روسية بدون طيار بما في ذلك طائرتا من طراز شاهد وطائرة بدون طيار عملياتية وتكتيكية.

وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، "في فجر اليوم، دمرت وحدات من القيادة الجوية الشرقية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية طائرتين بدون طيار من طراز شاهد".

وأوضحت أنه "على المحور الجنوبي في منطقة مسؤولية القيادة الجوية الجنوبية لأوكرانيا، دمرت قوات الدفاع المضادة للطائرات طائرة بدون طيار عملياتية وتكتيكية تابعة لروسيا".

واختتم منشور القوات الجوية الأوكرانية " أن جنود من القيادة الجوية الجنوبية الأوكرانية دمروا 6 طائرات مسيرة روسية أمس الجمعة في منطقة خيرسون".