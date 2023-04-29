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السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء وتحذر المواطنين من السباحة

الرايات الحمراء
الرايات الحمراء
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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية اليوم السبت، عن رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ بالمحافظة.

وأضاف البيان الصادر عن الإدارة اليوم، أن قرار رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ جاء نظرا لإرتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس.

كما حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التاكيد علي تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل و تواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ والمسعفين  ومنع نزول البدالات.

وتهيب محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

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