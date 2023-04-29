شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء وتحذر المواطنين من السباحة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية اليوم السبت، عن رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ بالمحافظة.

وأضاف البيان الصادر عن الإدارة اليوم، أن قرار رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ جاء نظرا لإرتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس.

كما حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التاكيد علي تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل و تواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

وتهيب محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.