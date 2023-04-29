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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات وغرامة لمتهم بأحداث اقتحام قسم التبين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة محاكمة المتهم رضا عبد الفتاح غريب محب وهو المتهم رقم 42 بأمر الإحالة في القضية رقم 2267 لسنة 2013  والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث اقتحام قسم التبين".

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم رضا عبد الفتاح غريب محب بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وألزمته مع باقي المتهمين المحكوم عليهم بدفع مبلغ 10 ملايين و 191 و70 جنيها قيمة ما خربوه من الأملاك العامة والأشياء المبينة بالتحقيقات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

اعادة محاكمة الدائرة الثانية إرهاب المصاريف الجنائية بمحكمة جنايات أمن الدولة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا