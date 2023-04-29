العثور على جثة مجهولة الهوية بالخانكة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بدائرة مركز شرطة الخانكة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مجهولة الهوية، لبيان سبب الوفاة وهويته ونشر صورها للوصول لأهليته، وبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه وعقب ذلك التصريح بالدفن، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصاب بجرح طعني بالرأس.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس، ولم يعثر بحوزته على أي متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية، كما لم يتعرف عليه أحد من أبناء المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي أصدرت قرارها السابق.