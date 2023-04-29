انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للدفىء على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأحد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغري 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 19 درجة.