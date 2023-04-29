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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ شمال سيناء ووكيل الأزهر يفتتحان مجمع معاهد بئر العبد

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء محمد عبد الفضيل، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت؛ مجمع معاهد بئر العبد الأزهري بحي الغزلان، بمدينة بئر العبد التابعة لمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات الأزهر والقوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء.

وأكد وكيل الأزهر خلال الافتتاح أن الأزهر كعبة العلم و حصن مهم من حصون الدين، و أن قرى مصر كافة في قلب الأزهر الشريف، فلا توجد قرية إلا ويوجد فيها منبرا للأزهر ينشر العلم والفكر الوسطي، مقدرا دور المحافظة في دعم المعاهد الأزهرية، وحل كافة المشكلات التي تعيق بناء المعاهد الأزهرية في المحافظة.

من جانبه وجه محافظ شمال سيناء، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، علي جهوده في تطوير المعاهد الأزهرية والعملية التعليمية بها، والعمل على تخريج جيل متسلح بالدين والعلوم والمعرفة والفكر الوسطي المستنير، مثمنا دور القائمين على بناء هذا الصرح التعليمي الكبير.

جاء ذلك في إطار متابعة واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لملف ‏التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة تعليم تساعد الطلاب على الابتكار والإبداع.

الأزهر الشريف قطاع المعاهد الأزهرية القوات المسلحة سيناء بئر العبد