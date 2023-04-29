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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. السيطرة على حريق برج حمام في بورسعيد

الحماية المدنية ببورسعيد
الحماية المدنية ببورسعيد تسيطر على حريق برج حمام في بورسعيد
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سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على حريق في برج حمام بمنطقة تعاونيات الجيزة نطاق حي الزهور، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا باندلاع حريق في في برج حمام بمنطقة تعاونيات الجيزة نطاق حي الزهور، فجري الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول خلال دقائق من البلاغ، والسيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى مناطق مجاورة.

وكشف عدد من سكان المنطقة عن احتراق عدد من الحمام اثر الحريق، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

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