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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التعليم يزور شمال سيناء ويفتتح عددًا من المدارس بالشيخ زويد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يزور محافظة شمال سيناء ويفتتح عددا من
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وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، إلى محافظة شمال سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بعيدها القومى واحتفالات عيد تحرير سيناء، حيث من المقرر أن يفتتح الوزير عددا من المدارس بمدينة الشيخ زويد. وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله مقر المحافظة في مستهل الزيارة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة، افتتاح مدرسة الشلاق الإعدادية، وافتتاح مدرسة المعنية للتعليم الأساسي، وذلك بمدينة الشيخ زويد، بالإضافة الى تفقد المجمع الخدمي للامتحانات، وتفقد المدارس التي تم افتتاحها بالمحافظة ومنها مدرسة المجاهد محمد الغول الرسمية لغات، ومدرسة يوسف الصديق تعليم أساسي.

كما يعقد الوزير في ختام الزيارة اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية ومديري العموم والادارات النوعية وموجهي العموم بالمحافظة.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء