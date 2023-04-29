برلمانية: القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في دعم العمال ومساندتهم وتحقيق كافة مطالبهم

هنأت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عمال مصر بمناسبة عيد العمال أول مايو من كل عام، قائلة: إنهم ملح الأرض، وقوة مصر للحاضر والمستقبل، وبُناة الاقتصاد.

وقالت التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الدولة المصرية وبناءً على توجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمة للعمال في كافة القطاعات عن طريق حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أن هناك حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة لرفع الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، والاهتمام بإنشاء آلاف المصانع وفتح آلاف من المصانع كانت مغلقة.

ونوهت النائبة ولاء التمامى، بمناسبة عيد العمال قائلة: ذكرى غالية على الوطن وتذكير بالجهود الضخمة، التي تبذلها الطبقة العاملة في مصر ومجهوداتها للارتقاء بالوطن والانطلاق للمستقبل.

وحيت التمامى، كل يد تبني وتشيد لصالح الوطن، والقيادة السياسية التي لا تدخر جهدا في دعم العمال ومساندتهم وتحقيق كافة مطالبهم، والعمل بقرارات واضحة لتحسين مستوى معيشتهم.

وأشارت إلى ان رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو انتصار لحقوق العمال ومساندة لمطالبهم المشروعة ورفع المستوى المعيشي لهم.

واختتمت، أن عمال مصر كانوا ولا يزالوا بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن، ويوم عيدهم هو يوم اعتراف بجهودهم الضخمة والتقدير التام لهم. فتحية لهم في المصانع والمؤسسات وفي كل مكان يعملون فيه ويؤدون فيه بإخلاص من أجل مصر.