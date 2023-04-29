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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح: تجهيز خمس وحدات صحية بالفرش والقوة البشرية

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أنه جارٍ فرش وتجهيز خمس وحدات صحية بالفرش والقوة البشرية، واستحداث وحدة علاج طبيعى بمستشفى النجيلة المركزى مع الاستعداد لافتتاحها قريبا. 

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح وزائريها والتيسير عليهم. 

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم الانتهاء قريبا من فرش وتجهيز عدد ٣ وحدات صحية، وهى الوحدة الصحية بقرية الظافر، والوحدة الصحة بأبو ميلاد  بمدينة برانى، والوحدة الصحية بساحل العميد بمدينة  الحمام، بالإضافة إلى عدد ٢ وحدة صحية جارٍ تجهيزها وهى الوحدة الصحية بقرية سيدى حنيش بمدينة مرسي مطروح، والوحدة الصحية  بقرية فوكة بمدينة الضبعة. 

من ناحيه أخرى أشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جارٍ أيضا استحداث وحدة علاج طبيعى بمستشفى النجيلة المركزى، حيث تم التجهيز بالأساسيات لبدء التشغيل، موضحا الخدمات الطبية  التى ستقدمها الوحدة لمرضى أمراض العظام (علاج طبيعي)، ومشاكل العمود الفقرى والغضاريف المصاحبة لها، وأمراض الأعصاب وجراحتها (شلل الوجه والشلل النصفى والرباعى وإصابات الحبل الشوكى)، ومشاكل التأخر الحركى والشلل الدماغي عند الأطفال، وحالات ضعف عضلات قاع الحوض وتأهيل ما قبل وبعد الولادة وبرامج التغذيه العلاجيه لعلاج السمنة وإنقاص الوزن والنحافة.

وتجهيز خمس وحدات صحية بالفرش والقوة البشرية

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مطروح وحدات صحية تجهيز خمس وحدات صحية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح