بعد أزمة السودان.. طلب إحاطة بالبرلمان لتنويع مصادر استيراد اللحوم

تقدم النائب كريم طلعت السادات عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، بشأن وجود خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ووجود بدائل للسودان خاصة بعد أزمتها الأخيرة.

وقال “ السادات ” فى طلب الإحاطة المقدم منه، أن السودان من أهم موردي اللحوم الحمراء لمصر، وأزمتها الأخير قد تؤثر على كميات اللحوم بالأسواق، مطالبا بضرورة وجود بدائل أخري كالصومال او تشاد ولإيجاد مصادر متنوعة لاستيراد اللحوم من دول أخري، موضحا أن تأثير الأزمة السودانية على تصدير اللحوم لمصر من الممكن أن يتسبب فى ارتفاع أسعارها فى الأسواق.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ، منعا لاستغلال الأزمة من قبل بعض التجار الجشعين والتصدي للممارسات الاحتكارية ، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ بيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أكد خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن دولة السودان تعد من أهم الدول التي نعتمد عليها في استيرادنا للحوم لكن الأزمة التي تمر بها الأن جعلتنا نبحث عن مصادر اخري لاستيراد العجول واللحوم من دول اخرى.