تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون أمام قونيا سبور بالدوري التركي

أعلن نيناد بيليكا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قونيا سبور، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 32 من عمر بطولة الدوري التركي للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل طرابزون سبور، اليوم السبت، ضيفًا على قونيا سبور بملعب كونيا بويك شهير بيليدي، حيث ينطلق اللقاء في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد تريزبجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون في مواجهة قونيا، بعدما غاب عن المبارة الماضية أمام سيفاس سبور، والتي خسرها رفاقه برباعية مقابل هدف.

وسجل محمود حسن تريزيجيه، 7 أهداف وصنع هدف آخر مع طرابزون سبور في الدوري التركي خلال هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 45 نقطة، متساويًا مع قونيا سبور صاحب المركز السادس.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة قونيا سبور

حراسة المرمى: شاكير

خط الدفاع: سيوبيس - توركمان - بارترا - المالي

خط الوسط: هاسبولات - هامسيك - باكسيتاس

وفي الهجوم: بردهي - بوزوك - محمود حسن تريزيجيه.