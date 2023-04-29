بتكلفة 19 مليون جنيه.. افتتاح قاعات الساعات الجديدة بتجارة الزقازيق

افتتح الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم السبت ، قاعات الساعات المعتمدة الجديدة بكلية التجارة وذلك في اطار توجه الدولة لتطوير العملية التعليمية لمواكبة العصر.

وقال الدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة ان الكلية حققت قفزات تعليمية هائلة وتغيرت وجهتها للافضل ومازلنا نسابق الزمن لتطوير العملية التعليمية لخدمة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل . مؤكدا أن العملية التعليمية في مصر اصبحت افضل حالا بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الانجازات الكبري في كافة المجالات والتي غيرت وجه الوطن للافضل.



واشار عميد الكلية الي ان القاعات التي تم افتتاحها 12 قاعة للتعليم بنظام الساعات المعتمدة الجديدة بتكلفة 19مليون جنيه من الموارد الذاتية للكلية دون تحمل الجامعة اية اعباء مالية . مشيرا الي ان قاعات برامج الساعات المعتمدة أحد اهدافها التعلم في مجموعات دراسية صغيرة مجهزة بكافة الوسائل السمعية والبصرية الحديثة عالية التكنولوجيا والجودة وتركيب 50 جهاز تكييف لجميع القاعات.

ولفت إلى ان برامج الساعات المعتمدة يمثل توجه المجلس الأعلى للجامعات في تطوير وطرح لوائح جديدة تلبي احتياجات الطلاب وسوق العمل والقاعات تضم 12 شاشة تفاعلية تتضمن شرح وتسجيل المحاضرات بشكل امن وكذلك عرض الفيديوهات التعليمية للطلاب وان نظام الساعات المعتمدة الاول من نوعة بالجامعات المصرية وتم مرور ثلاث سنوات علي تأسيسه وسيتم تخرج أول دفعة العام القادم وعددههم 325 طالب وطالبة.



حضر الافتتاح الدكتورة جيهان يسري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس عادل فيكتور امين عام الجامعة وعمداء الكليات بالجامعة.