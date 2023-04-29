أكد عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الابتدائية والإعدادية بلجان مطروح الأزهرية، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمطروح.

وأطمئن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على انطلاق عملية الامتحانات بمجمع "عمر بن عبد العزيز" في سلامة ويسر، موجها تعليماته بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

ومن جانبه تابع مدير عام العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، لجان امتحانات مجمع مطروح النموذجي، واطمأن على أسئلة الامتحان، وأنها من المقرر الذي تم شرحه، وعلى تواجد معلمي المواد خلال فترة الامتحان للرد على أي استفسار من الطلاب. كما اطمأن على التواجد الطبي الدائم والمستمر على مدار فترات الامتحان، حيث أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، امتحاني القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري ودوره، امتحاني الفقه واللغة العربية (ورقة أول- النحو) ومدة كل امتحان ساعتين، فيما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهري، امتحاني الفقه واللغة العربية (ورقة أول- النحو والصرف) ومدة كل امتحان ساعتين.

أزهر مطروح: انتظام امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

IMG-20230429-WA0029

IMG-20230429-WA0030

IMG-20230429-WA0031