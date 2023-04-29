تعرف على الهدف من إنشاء المكتب البابوي لمشروعات التعليم

قالت بربارة سليمان، مديرة المكتب البابوي للمشروعات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المكتب أنشأه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال عام ٢٠١٢ والهدف منه ملف التعليم وتشجيع الإيبارشيات على إنشاء مدارس أكثر، وأن الأسقف الذي يحتاج إلى إنشاء مدرسة يتم مساعدته في ذلك.

واضافت خلال لقاء مع صحفي الملف القبطي، اليوم السبت: مع مرور الوقت نعمل على ٤ برامج منها عيون مصر، الذي يستهدف وجود مدرسة في كل إيبارشية.

وتابعت: ويوجد منح دراسية وجلسات توعية وأنشأنا ٨ مدارس خلال ١٠ أعوام وتضم كل منها ألف طالب ويوجد مدرسة خاصة للاجئين السودانيين بالقاهرة، ومشروعاتنا موجودة في ١٠ محافظات.

وتابعت: بدأنا بالتعليم لكن مصر والعالم كله يواجه أزمة الطعام والوضع الاقتصادي، للك في الفترة المقبلة سنساعد في مواجهة الفقر والجوع والعمل على الحد من آثار التغيرات المناخية، وكذلك تمكين المرأة وتعزيز مكانتها الاجتماعية في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والصحة.