تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمواد غير المضافة للمجموعة، برفقته إسماعيل جاتو وكيل المديرية وسط وسط أجواء هادئة وآمنة.

وأوضح مدير التعليم أن طلاب الصف الاول الاعدادي أدوا الامتحان في مادتي التربية الدينية فترة أولي لمدة ساعة ونصف، وحاسب آلي فترة ثانية لمدة ساعة واحدة فقط، كذلك أدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة التربية الفنية فترة واحدة لمدة ساعتين، مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اليوم الأول للمواد الغير أساسية في مادة التربية الدينية، وكذلك أدي طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد شحاته أن انطلاق الامتحانات في المواد الغير أساسية اليوم جاء وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع التزام المدارس بمراعاة التباعد الاجتماعي الآمن بين الطلاب والتهوية الجيدة للجان.

ولم تسجل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية أى مشكلات تتعلق بالعملية الامتحانية حيث وجه مدير المديرية كافة مديرى المدارس بمراعاة كافة ظروف الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير عليهم فى سبيل أداء الامتحانات فى سهولة و يسر.

تعليم مطروح: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وسط أجواء آمنة

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