أمريكا قلقة إزاء قرار محكمة قيرغيزية إغلاق الفرع المحلي لإذاعة "أوروبا الحرة"

السبت 29/أبريل/2023 - 03:09 م

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قرار محكمة قيرغيزية إغلاق الفرع المحلي لإذاعة "أوروبا الحرة" (راديو ليبرتي أزاتيك).

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن إذاعة (راديو ليبرتي أزاتيك) هي الفرع المحلي لإذاعة "أوروبا الحرة" الذي تموله الولايات المتحدة ومصدر موثوق للمعلومات المستقلة لأكثر من 25 عامًا.

وأضافت أن إنهاء عمل الفرع المحلي لإذاعة "أوروبا الحرة" من شأنه أن يقوض التزام رئيس قيرغيزستان صادر جاباروف المعلن بحرية الصحافة وحرية التعبير.

وحثت الخارجية الأمريكية في بيانها على مراجعة قضائية محايدة وشاملة لأي استئناف قد تقدمه إذاعة "أوروبا الحرة".