بدء ختام فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، إشارة بدء ختام فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة على أرض مطروح خلال الفترة من ٢٩ أبريل حتى ٢ مايو.

رحب اللواء خالد شعيب بجميع اللاعبين والوفود المشاركة من أقصي شمال وجنوب شرق وغرب مصرنا الغالية محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح.

جاء ذلك بحضور النائب جمال الشورى، والدكتور أحمد حسان مدير الإدارة العامة للنشاط الطلاب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية، عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر غنيم عميد كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأعرب محافظ مطروح عن شكره لاختيار محافظة مطروح لتقام عليها النسخة الرابعة من الأولمبياد الرياضي في إطار منافسة رياضية في ١٢ لعبة فردية وجماعية مع تحقيق التعارف وزيادة تبادل الخبرات والصداقة والمعرفة بين ثقافات أبناء المحافظات الحدودية بما تتمتع به كل محافظة من تراث وهوية متميزة وبرونق خاص يمثل جزء من الهوية المصرية التى تكتمل بتكاملنا جميعا يد واحدة.

متمنيا للجميع التوفيق والفوز وتحقيق المزيد من المكاسب ليس بحصاد الميداليات فقط ولكن أيضا بمزيد من الخبرة و المكاسب المعنوية والثقافية لمزيد من تأهيل الشباب لإجتياز كل الصعاب، وتأكيد أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

كما شهدت فعاليات الافتتاح السلام الجمهورية بمصاحبة فريق الموسيقات العسكرية ثم طابور عرض لجميع الفرق المشاركة من شباب المحافظات الحدودية،وذلك مع تواجد التأمين الطبى من مديرية الصحة بمطروح، كما التقط محافظ مطروح الصور التذكارية مع جميع وفود المحافظات الحدودية المشاركة.

إشارة بدء ختام فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

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