الجيش الأوكراني: انخفاض طفيف في عدد السفن الحربية الروسية بالبحر الأسود

السبت 29/أبريل/2023 - 03:06 م

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن المجموعة البحرية الحربية الروسية في البحر الأسود تتألف حاليا من 14 سفينة حربية، بينها حاملتان للصواريخ من طراز "كاليبر".

وأشارت رئيسة مركز التنسيق الصحفي لقوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية ناتاليا هومينيوك - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أن المجموعة البحرية الروسية في البحر الأسود تقلصت بشكل طفيف، لكن حاملات الصواريخ ظلت كما هي، موضحا أن مساء أمس الجمعة، كان هناك 17 سفينة روسية، لكن اليوم أصبحوا 14 سفينة فقط.

وقال: "لكن ما زالت حاملتا الصواريخ تطفوان وقيد الخدمة القتالية بأقصى طاقة لهما تصل إلى 16 صاروخا من طراز كاليبر، ما يعني أنهم مستعدون لإطلاق صواريخ لكنهم قد لا يفعلون ذلك"، لافتا إلى أن الجيش الروسي ليس لديه الكثير من صواريخ كاليبر في هذه المرحلة من الحرب، لكن من الصعب تجديد المخزونات.

ونوه البيان بأن القوات الروسية أطلقت، صباح أمس الجمعة، 23 صاروخا موجها على مناطق متفرقة بالأراضي الأوكرانية، ما خلف أضرارا بالمنازل السكنية، كما وردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين.. وفي المقابل، أسقط سلاح الجو الأوكراني 21 صاروخًا روسيًا ومركبتين جويتين غير مأهولتين تكتيكيتين للعمليات وطائرتين بدون طيار.