توريد 15 ألف طن قمح بكفر الشيخ

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بأنه تم توريد، 15887 طنا و815 كجم قمح، وأنه يتم استلام الاقماح المحلية، خلال موسم 2023 الحالي، من خلال عدد 22 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف أن هناك متابعة من اللواء المحافظ على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ؛ حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم السبت 29/4/2023 (15887 طنا و 815 كجم).