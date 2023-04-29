"تعايرني بشقتها".. المتهم بحرق مسكن الزوجيه بالبساتين يعترف أمام النيابة

تواصل نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع متهم بإشعال النيران في مسكنه بسبب خلافات مع زوجته.

واستمعت النيابة الي اقول المتهم والذى اقر بارتكاب الواقعة انتقاماً من زوجته حيث أشعل النيران في غرفة النوم، والتي انتقلت إلى الشقة وفر هاربًا.

واضاف أنه وعندما عادت زوجته من الخارج وجدت النيران التهمت الشقة الكامل، فصعدت ومكثت عند الجيران وأبلغت عنه الشرطه.

وأكد في اعترفاته أنه تقدم علي ذلك بسبب خلافات زوجية ورغبة في الانتقام منها ، والقضاء على منزلها التي تعايره به ، فقرر حرمانها منه وتشريدها.

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق، وانتظاب المعمل الجنائى لفحص الحريق وإعداد تقرير به.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات ما تبلغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده، وتبين من الفحص أن العقار مُكون من 4 طوابق أعلى الأرضى ونشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع نتج عن ذلك تلفيات بمحتوياتها "دون إصابات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة زوجها، بسبب خلافات بينهما، تم ضبط المتهم ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.