فيديو وصور| أبرز تصريحات وزير التموين اليوم السبت

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بالتعاون مع الشعبة العامة للمشغولات الذهبية سنتقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين العائدين من الخارج بادخال كميات محدودة من جنيهات الذهب دون أن يفرض عليها جمارك.



وأوضح وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم السبت أن أسعار الذهب في الخارج اقل من أسعار في مصر وحجم الإنتاج الموجود محدود وهناك اقبال كبير خاصة في الجنيهات والسبائك، لافتا الى أن السماح للمصريين بالخارج بجلب كميات سيعمل على زيادة المعروض في السوق مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع فرض آليات للسيطرة على الأسعار فالسوق عرض وطلب.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن احتياطي القمح يكفي 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي والذى حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ حتى الآن نحو 365 ألف و740 طنا مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي مع الاخذ في الاعتبار أن الموسم بدأ في بعض المواقع في 15 ابريل الماضي كتوشكى وشرق العوينيات منوها بأن البداية الحقيقية لموسم التوريد بدأت ثالث أيام عيد الفطر،وبدأت كافة المناطق في التوريد منذ 3 أيام.

وأضاف أنه وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية فإن اجمالي المساحات المنزرعة بلغ خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان لافتا الى متوسط انتاجية الفدان تبلغ 18 أردبا بما يمثل نحو 2.7 طن .

وتابع أن حجم انتاج مصر من القمح المحلي يتراوح من 8.5 الى 9 ملايين طن سنويا أغلبه من أصحاب الحيازات الصغيرة لافتا الى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 50% من حجم الانتاج أي ما يتراوح من 3.8مليون الى 4 ملايين طن قمح محلي مؤكدا أهمية توفير السلعة واتاحتها في السوق لأن ندرة السلع يؤدي الى ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وذكر المصيلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت لأول مرة بطرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص لافتا إلى أن عملية الطرح أدت إلى استقرار نسبي في أسعار المكرونة والدقيق .

واستطرد أن دور الوزارة الحفاظ على الاتزان العام في السوق وسنستمر في ذلك حتى يتم الخروج من تحدي توفير العملة بسهولة للقطاع الخاص،لافتا الى أنه لأولى مرة قامت الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية باستيراد ذرة صفراء حيث تم استخدام جزء من الاعتمادات المخصصة لاستيراد القمح في استيراد الذرة وقامت الوزارة باستيراد نحو 110 آلاف طن ذرة تم منذ اسبوعين طرحها عبر البورصة السلعية لمنتجين أعلاف الدواجن خاصة المتوسطة والصغيرة بسعر 13.600 ألف جنيه للطن مقابل ما يتراوح من 18 الى 18.5 ألف جنيه للطن في الأسواق .

ولفت إلى أن السعر الذى قامت الوزارة بطرحه أثر على السعر الكلي للعلف وعمل على تقليل سعره الأمر الذى احدث توازن في أسعار الدواجن.

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