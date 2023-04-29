محافظ مطروح يعطي شارة انطلاق فعاليات ختام أولمبياد المحافظات الحدودية

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بمركز شباب مدينة مطروح, شارة بدء فعاليات ختام أولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الرابعة ٢٠٢٣, التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتور اشرف صبحي (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح, لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية, تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية, خلال الفترة من ٢٨ أبريل الجاري وحتى ٢ من مايو القادم.

وبدأ الحفل على عزف واناشيد الموسيقي العسكرية بدخول طابور العرض للمحافظات المشاركة فى الأولمبياد المتمثلة فى "أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح", السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفى كلمته رحب محافظ مطروح بجميع ضيوف المحافظة، والمشاركين فى الأولمبياد الحدودية للاشتراك فى ختام فعاليات تلك الأولمبياد, متمنياً للجميع التوفيق وتحقيق الفوز خلال الأنشطة والمسابقات الرياضية.

جاء ذلك بحضور د. احمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي, د.وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح, وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومديري المديريات بالمحافظات المشاركة, وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والعمد والمشايخ بالمحافظة, وجميع الشباب والفتيات المشاركين فى منافسات الأولمبياد الحدودية.

يشارك في الفعاليات ٣٠٠٠ لاعباً ولاعبة يمثلون كافة المحافظات الحدودية ( شمال سيناء, جنوب سيناء, البحر الأحمر, أسوان, الوادي الجديد, مطروح ) بالإضافة إلي مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

ويتنافسون في ألعاب "خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم, مع إقامة عدد من الانشطة والفعاليات الشبابية والندوات الثقافية واللقاءات الحوارية والدورات التدريبية التى ستنفذها وزارة الشباب والرياضة خلال فترة الأولمبياد.