تفاصيل مقتل 5 في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

لقى خمسة أشخاص مصرعهم بعد إطلاق النار عليهم في منزل من قِبل مشتبه به مسلح ببندقية من طراز AR-15، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي عندما تلقى مسؤولون من مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو مكالمة حول التحرش في كليفلاند ، تكساس، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد حوالي 55 ميلاً شمال هيوستن.

وكانت أصغر ضحية في إطلاق النار تبلغ من العمر 8 سنوات، وتم اكتشاف ضحيتين في غرفة النوم ملقاة فوق طفلين على قيد الحياة، حسبما أفادت السلطات لشبكة أي بي سي نيوز.

وقالت السلطات، إن المشتبه به مكسيكي مسلح ببندقية من طراز AR-15 وكان مخمورا، وإنهم يبحثون عن رجل من أصل إسباني يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و8 بوصات شوهد آخر مرة يرتدي بنطال جينز أزرق مع قميص أسود وحذاء عمل ويوصف بأنه يمتلك شعرًا أسود قصيرًا.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو: "الرجل المكسيكي، كان معروفًا أنه أطلق النار على 223 في فناء منزله الأمامي".

وطلب من السكان المحليين في منطقة كليفلاند بولاية تكساس البقاء في الداخل والبقاء بعيدًا عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق.

ولم تفصح الشرطة عن هوية المشتبه به أو عمره أو علاقته المحتملة، لكنها أكدت أن إطلاق النار جميعًا حدث في منزل واحد، وأن الضحايا جميعهم من هندوراس، وأن أربعة من الضحايا أعلنوا عن وفاتهم في مكان الحادث مع إعلان وفاة الآخر.