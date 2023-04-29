مدبولي: خلال عام سيكون لدينا أكبر مصنع في العالم لصناعة السيارات بالعاشر

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف تنفيذ برنامج طروحات بما يعادل ملياري دولار، متابعا: الدولة تقدم للقطاع الخاص إمكانية المشاركة في المشروعات الجديدة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي من مدينة العبور الجديدة: ما زلنا نعاني من بعض المشاكل فيما يخص تسهيل الإجراءات، منوها بأنه سيترأس اجتماع لجنة وحدة حل مشاكل المستثمرين، لضمان سرعة الإنجاز.

وأوضح: خلال عام من الآن سيكون لدينا أكبر مصنع في العالم لصناعة السيارات داخل مدينة العاشر من رمضان، موضحا أنه تم تفعيل الرخصة الذهبية، وتقديم ما يقارب من 13 رخصة.

وتابع مدبولي: لدينا 45 طلبا فيما يخص الرخصة الذهبية، من قبل العديد من الشركات، ونسعى إلى تنفيذ وتوفيرها في أسرع وقت.