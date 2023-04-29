مدبولي: أنجزنا أكثر من 82 ألف وحدة سكنية في العبور الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة العبور الجديدة منذ أربع سنوات لم تكن موجودة، مضيفا أنه تم إنجاز أكثر من 82 ألف وحدة سكنية تم تسليم نصفهم وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم تسليم الباقي منهم ويوجد بهذه المدينة إسكان بجميع المستويات بدءا من الإسكان الخاص بالمناطق الخطرة الخاص بالشباب والإسكان الخاص بالأسرة محدودة الدخل وسكن مصر.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن المواطن لن يترك منزله ويأتي للسكن في المناطق الجديدة إلا إذا شعر أن الخدمات كلها متكاملة والمرافق وموجودة، مشيرا إلى أن المصريين يفتخرون بحجم التطوير الخاص بالبنية الأساسية وشبكات الطرق في مصر الانتقال وخفض من كمية الوقود المستهلكة في هذه المسافات بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد.

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