فرنسا تجلي موظفي الأمم المتحدة من السودان

أعلنت كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية وسيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة في بيان مشترك، حول إجلاء موظفي الأمم المتحدة من السودان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- أن طائرة عسكرية فرنسية قد غادرت قاعدة الفاشر صباح اليوم الى قاعدة نجامينا (تشاد) في إطار عمليات الإخلاء التي تنفذ من السودان.

وقد مكنت هذه العملية الجديدة طوال اليوم الجمعة (28 أبريل 2023) من إجلاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية من السودان، ونظمت وزارة القوات المسلحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية هذه العملية بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة.

وأعلن الوزيران أنه ومنذ بدء عمليات الإجلاء، قامت فرنسا بإجلاء أكثر من 1000 شخص من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 216 فرنسياً وذويهم، باستخدام طائرات قواتها المسلحة.

وتجدد فرنسا مناشدتها لكافة الأطراف وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار السياسي.