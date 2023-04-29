وكيل الأزهر ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مجمع معاهد بئر العبد الأزهري

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، واللواء محمد عبد الفضيل، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مجمع معاهد بئر العبد الأزهري بحي الغزلان، بمدينة بئر العبد التابعة لمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات الأزهر والقوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء.

وأكد وكيل الأزهر خلال الافتتاح، أن الأزهر كعبة العلم وحصن مهم من حصون الدين، وأن قرى مصر كافة في قلب الأزهر الشريف، فلا توجد قرية إلا ويوجد فيها منبرا للأزهر ينشر العلم والفكر الوسطي، مقدرا دور المحافظة في دعم المعاهد الأزهرية، وحل كافة المشكلات التي تعيق بناء المعاهد الأزهرية في المحافظة.

من جانبه وجه محافظ شمال سيناء، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، علي جهوده في تطوير المعاهد الأزهرية والعملية التعليمية بها، والعمل على تخريج جيل متسلح بالدين والعلوم والمعرفة والفكر الوسطي المستنير، مثمنا دور القائمين على بناء هذا الصرح التعليمي الكبير.

يأتي ذلك في إطار متابعة واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لملف ‏التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة تعليم تساعد الطلاب على الابتكار والإبداع.