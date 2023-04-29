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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: مصر قادرة على سداد الالتزامات.. وتنسيقات يوميا مع البنك المركزي

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات، مشددا على أن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، ولم نتأخر حتى تلك اللحظة عن أي سداد.

وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، أن مصر قادرة على تسديد الالتزامات، وهناك تنسيقات كاملة تتم يوميا مع البنك المركزي، متابعا: "بجتمع مع محافظ البنك المركزي كثيرا ولكن لا يظهر أمام الجميع".

وأكمل: "لو عملنا اجتماع مع محافظ البنك المركزي الناس هتقول دا هيبقى في تعويم جديد"، ولذلك نقوم بتلك الاجتماعات دون إعلان.

وأكد أن برنامج الطروحات سيستغرق عام بداية مارس/ أبريل هذا العام، حتى ربع العام القادم، مشددا على أن الصندوق السيادي المصري مسئول عن إدارة تلك المنظومة ويتفاوض مع جميع الجهات.

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