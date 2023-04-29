الدولية للطاقة الذرية: انفجار لغم أرضي بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريجيا

السبت 29/أبريل/2023 - 02:20 م

أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بأن خبراء من الوكالة المتواجدين في محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي تحتلها روسيا مؤقتا، أبلغوا عن انفجار لغما أرضيا بالقرب من الموقع.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن جروسي قوله في بيان: "اضطر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدون في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية مرة أخرى إلى الاختباء في المأوى الأيام الماضية بعد تحذيرات من هجوم صاروخي، مع سماع أصوات القصف المستمر عن بعد مع استمرار النشاط العسكري في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، انفجر لغم أرضي بالقرب من الموقع".

وشدد جروسي على أن تزايد الوجود والنشاط العسكريين في المنطقة يؤكد مرة أخرى على أهمية وضرورة الاتفاق على حماية المحطة.

ووفقًا لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل المحطة الاعتماد على خط الطاقة الوحيد المتبقي الذي يعمل بقدرة 750 كيلو فولت للحصول على الطاقة خارج الموقع، ولا يزال خط الطاقة الاحتياطية 330 كيلو فولت الذي تضرر في 1 مارس غير متصل".

وقال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق في خطاب فيديو بعد محادثة مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن وجود روسيا على أراضي المحطة النووية يشكل تهديدًا بحدوث كارثة نووية.