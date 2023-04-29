مدبولي: برنامج الطروحات الحكومية سيستمر حتى الربع الأول من العام المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ، موضحا أنه سوف يستغرق عاما ، ويستمر حتى الربع الأول من العام المقبل.

وأشار " مدبولي " ، خلال مؤتمر صحفي من مدينة العبور الجديدة ، إلى أن الصندوق السيادي المصري هو المسئول عن برنامج الطروحات الحكومية ، وسيتم تشكيل وحدة داخل مجلس الوزراء لمتابعة مشروع الطروحات الحكومية ، ومستشار لرئيس الوزراء لمتابعة المشروع ، فضلا عن تعين استشاري دولي مع الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروع .

وأكد " مدبولي" ، أنه لن يتم التراجع عن تنفيذ خطة الطروحات الحكومة ، وأن تنفيذ البرنامج يسير بقوة .