"غرفة التطوير العقاري" تقترح إنشاء مدينة لاحتواء الأشقاء النازحين من الدول المجاورة

قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تنفيد مدينة للضيافة في مصر لاستضافة الأشقاء النازحين من الدول المجاورة قد تكون فكرة مبتكرة لتقيم فيها الاسر فترة بقائها حتي تتحسن ظروفهم والعودة لابلادهم.

واضافت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تتعرض لنزوح الاعداد من الاسر والضيوف من البلاد الشقيقة بسبب الاضطرابات السياسية والحروب وغيرها التي تمر علي استقرار الدول المجاورة، مقترحة تنفيذ مدينة للضيافة يتم إنشاؤها وفقا للضوابط واشتراطات خاصة للتطوير العقاري.

وأكدت عبير عصام ، أن رواد العقار في مصر قد يبتكرون مجتمع بسيط علي اطراف المحافظات يتكون من وحدات سكنية صغيرة وادمية من دور واحد او اثنين علي الأكثر ولديها بعض الخدمات الأساسية البسيطة من مركز طبي ومحلات للأطعمة ومركز للتوعية وفصول تعليمية.

وأضافت، لا شك في أن القوات المسلحة المصرية لديها من القدرة الكبيرة والسريعة لتنفيذ مدينة الضيافة هذه في مناطق مختلفة، في الصعيد والدلتا وبالقرب من العاصمة والشمال لتبقي هذه المنشآت لأي طوارئ أخري لا قدر الله من ظواهر طبيعية وبيئية وخلافه.

وأشارت عبير عصام، إلى أن الضيوف من النازحين يتعرضون لظروف قاسية وقد يكون توفير السكن والاحتياجات اليومية البسيطة فرصة للتفكير والعمل حتي العودة لبلادهم، وحتي لا يحدث تكدس في المدن والأحياء وايجارات الشقق دون ضوابط امنية ومعروفه للجهات لمدينة الضيافة، وهي فكرة عقارية قابلة للتنفيذ.