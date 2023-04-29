المملكة المتحدة: لن نتخلى عن النساء والفتيات في أفغانستان

السبت 29/أبريل/2023 - 02:20 م

أكدت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، اليوم السبت، أن بلادها لن تتخلى عن النساء والفتيات في أفغانستان.

وقالت وودورد في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "منذ أن استولت طالبان على السلطة، فرضوا قيودًا تلو الأخرى ما أدى إلى محو منهجي للنساء والفتيات من المجتمع".

وتابعت: "إن منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة في البلاد هو أحدث مثال على تجاهل طالبان التام لحقوق المرأة الأساسية".

وأوضحت الممثلة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن الحظر الأخير هو انتهاك مباشر للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبدأ عدم التمييز ما يمنع إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى النساء والفتيات في وقت يحتاج فيه 28 مليون شخص أي أكثر من ثلثي جميع الأفغان إلى المساعدة.

وأعربت وودورد عن ترحيبها بإدانة مجلس الأمن بالإجماع لقرار طالبان الأخير، داعية حركة طالبان بالتراجع الفوري عن جميع السياسات التي تقيد حقوق المرأة وحرياتها الأساسية.

وأضافت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، "لا نزال ملتزمين بدعم الأمم المتحدة وشركائنا العاملين في البلاد، ولن نتخلى عن النساء والفتيات في أفغانستان".

وكانت المملكة المتحدة قد قدمت منذ أبريل 2021، 662 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان.